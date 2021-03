Iohannis-Stoltenberg phone call: Preparation for 2021 NATO summit

Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis and NATO Secretary General Jens Stoltenberg had a phone call today, in preparation for this year's NATO Summit and in the context of the NATO 2030 forward-looking reflection process, according to AGERPRES. According to a statement from the Presidential Administration,…

- The Minister of Culture Bogdan Gheorghiu, who leads the National Restoration Program (PNR), wrote on Facebook on Thursday that in the past 44 years after the 1977 earthquake, many heritage buildings required prompt intervention and 91 objectives are to be carried out under PNR, according to Agerpres. …

- President Klaus Iohannis sent a message on the occasion of World Wildlife Day on Wednesday, stating that torturing, trafficking, or killing wild animals are reprehensible acts that must be punished in accordance with the law, according to Agerpres. “Romania holds a special place in Europe in terms of…

- Piata de asigurari din Romania este o bomba cu ceas care va exploda cu siguranta anul acesta, avertizeaza Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), care precizeaza ca a transmis Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) un set de documente care arata…

- Mai multe alerte meteo au indicat ca de joi seara in țara noastra patrunde un val de aer siberian. Urmatoarele patru zile vor fi deosebit de reci cu temperaturi care vor cobori sub -20 de grade. Atenționarea meteo indica faptul ca in intervalul vineri ora 12:00 – luni ora 10:00, vremea va fi deosebit…

- Parlamentarii au aflat, marți dupa-amiaza, ca Romania nu mai are suficiente doze de ser pentru imunizarea lor. Amanarea luata in calcul de Comitetul de coordonare a Vaccinarii este de cel puțin doua saptamani, pana la reluarea ritmului de furnizare a vaccinului de catre producator. Mesajul primit de…

- Fotografia și semnalmentele fostului politician apar pe site-ul Poliției Romane, la rubrica “Persoane urmarite”, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru corupție. Inainte sa intre pe lista urmariților generali, Zlotea a anunțat pe Facebook ca a plecat din Romania, ca a cerut statut de refugiat politic…

- President Klaus Iohannis was given today a welcome with military honors in Chisinau by his Moldovan counterpart Maia Sandu, in a ceremony that also included a traditional bread and salt greeting, the playing of the national anthems of Romania and of the Republic of Moldova and the review of the guard…