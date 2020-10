IOHANNIS spune cât rău ne fac toți cei care neagă pandemia Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Cotroceni, ca cei care contesta masurile luate pentru oprirea pandemiei intretin o stare de neincredere cu efecte nocive majore asupra sanatatii publice. SURSE: Masca, obligatorie in spațiile deschise in județele unde rata de infectare va depași 3 la mie „Contestarea permanenta a regulilor sanitare si a masurilor de restrictionare intretin o stare de neincredere cu efecte nocive majore asupra sanatatii publice. Situatia poate fi tinuta sun control prin respectarea masurilor sanitare si luarea unor masuri stricte unde e nevoie pentru o perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

