- ”Romania este clar cel mai important culoar de export pentru produsele agricole din Ucraina. Noi contribuim semnificativ la cresterea capacitatii de tranzit, pe calea ferata, pe drum si mai nou pe Marea Neagra. Am facilitat deja exportul a peste 30 de milioane de tone de produse agricole din Ucraina…

- Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza si de tranzitie privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 pentru a sprijini masuri in sectoare care sunt esentiale pentru accelerarea tranzitiei verzi si reducerea dependentei de combustibili. Noul cadru modifica si prelungeste…

- Romania va sprijini Ucraina, inclusiv militar, cat va fi nevoie, spune președintele Klaus Iohannis dupa discuțiile cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski. Șeful statului roman spune ca „securitatea Ucrainei inseamna și securitatea Romaniei”. „Aceasta vizita are un caracter istoric pentru relația…

- Volodimir Zelenski, personaj planetar de mai bine de un an de zile, face prima vizita in țara noastra. Intilniri protocolare și de imagine au existat, dupa cum vizite romanești in Ucraina, de asemenea. Dar o asemenea vizita la nivel de stat, cu intilniri și discuții la cel mai inalt nivel și cu discurs…

- Regiunea extinsa a Marii Negre trebuie sa fie protejata impotriva efectelor razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat presedintele Klaus Iohannis la ONU. Seful statului a amintit ca „inca din prima zi a razboiului, Romania a actionat in deplina solidaritate cu curajosul popor ucrainean”. „Vom…

- La București are loc joi, 7 septembrie, Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari. Evenimentul a fost deschis de președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu, care au vorbit, in discursurile lor, printre altele, despre securitatea globala și despre nevoia de interconectare pe zona…

- Romania a oferit ruta principala pentru exportul cerealelor ucrainene, iar de la inceperea razboiului, aproape 25 de milioane de tone de cereale din Ucraina au fost exportate prin Romania, a afirmat, miercuri presedintele Klaus Iohannis.