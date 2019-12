Furt de fier vechi de la o societate din Recea

Cinci tineri sunt cercetati de politisti dupa ce au fost prinsi in flagrant, pe raza comunei, in timp ce transportau fier sustras. Acestia au fost depistati de politisti in timp ce se deplasau cu un atelaj hipo, incarcat cu materiale din fier striat, armaturi din fier si corniere metalice, potrivit IPJ Maramures.… [citeste mai departe]