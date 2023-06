Președintele Klaus Iohannis se va afla sambata și duminica in Germania, unde va participa la ceremonii in Dusseldorf și Frankfurt pe Main, in cadrul carora va primi doua premii civice pentru promovarea drepturilor omului și susținerea conviețuirii diferitelor etnii. Potrivit anunțului Administrației Prezidențiale, Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, i se va decerna sambata, 3 iunie 2023, […] The post Iohannis pleaca in Germania, unde va fi dublu-premiat pentru intreaga activitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .