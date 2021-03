Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Sarbatorii de Pesah, in care spune iși exprima aprecierea pentru responsabilitatea cu care comunitațile evreiești din Romania au raspuns...

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul transmis cu ocazia sarbatorii de Pesah, ca parabola traversarii pascale ramane o lectie despre puterea credintei, care se transmite din generatie in generatie. "Desi distantarea sociala ne obliga sa ne adaptam modul in care marcam marile noastre sarbatori,…

- Femeia care a provocat accidentul din București in urma caruia doua fete și-au pierdut viața a fost lasata in libertate. Șoferița va fi cercetata sub control judiciar. In urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Șoferul mașinii care a provocat tragedia este o femeie…

- Apar noi detalii despre accidentul din București de week-end-ul trecut in care doua fete au murit. Se pare ca șoferița care s-a aflat la volanul mașinii consumase alcool. Conform surselor hotnews.ro, la trei ore de la accident alcoolemia femeii era de 0,67 g/l in sange. Alcoolemia a reieșit din analizele…

- Șoferița care a provocat accidentul mortal care a avut loc sambata, in București, a fost chemata din nou la audieri. In urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Șoferul mașinii care a provocat tragedia este o femeie in varsta de 56 de ani. Potrivit Digi24 , femeia a…

- Șoferița care a provocat accidentul mortal care a avut loc sambata, in București, a fost chemata din nou la audieri. In urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Șoferul mașinii care a provocat tragedia este o femeie in varsta de 56 de ani. Potrivit Digi24 , femeia a…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surpins pe partia de schi de la Paltiniș. Momentul de relaxare al președintelui Romaniei vine la doar o zi de la tragedia care a avut loc vineri dimineața la Institutul „Matei Balș” din București. Imaginile cu președintele Klaus Iohannis pot fi vazute AICI . De data…

- Patriarhia Romana a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiilor celor cinci persoane care au decedat in urma incendiului care a avut loc, vineri dimineața, la Institutul „Matei Balș” din București. „Am aflat cu durere despre tragedia provocata de incendiul din spitalul „Matei Balș” din București,…