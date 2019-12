Pentru o administratie eficienta si supla este nevoie de restructurari, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, care a apreciat totodata ca o inghetare a salariilor pentru demnitari este oportuna. Astfel, in cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Cotroceni, intrebat in ce masura concedierile in administratia publica centrala si locala ar putea fi o solutie pentru reducerea deficitului, Iohannis a replicat ca aceasta ar reprezenta o solutie partiala. "O solutie partiala cu siguranta, dar problema cea mai mare nu aceasta este. Problema cea mai mare este ca au fost angajate…