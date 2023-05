Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a transmis o declarație politica in care solicita „Declararea Zilei de Independența a Romaniei și votul in Parlament la data de 09 mai 1877”. Senatoarea Șoșoaca a prezentat aceasta cerere in Parlamentul Romaniei, in ziua de 9 mai 2023. Ea critica insa reacția pe care au avut-o…

- Președintele Romaniei susține, cu ocazia Zilei Independenței Naționale, ca declararea independenței Romaniei a reprezentat un moment decisiv care a conturat evoluțiile politice, economice, culturale și sociale care au marcat dezvoltarea națiunii noastre.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Independenței Naționale a Romaniei. „Nu trebuie sa uitam niciodata curajul și sacrificiul celor carora le datoram existența ca națiune independenta și avem responsabilitatea sa ne asiguram ca urmatorii noștri pași vor fi inspirați…

- „Astazi ii comemoram și ii cinstim pe eroii noștri, care au facut posibila materializarea idealului de suveranitate statala,” se arata in mesajul transmis de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu prilejul Zilei Independenței Naționale a Romaniei.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi, subliniind ca dragostea de tara, apartenenta la neam si curajul au calauzit faptele de arme ale acestora pe campul de lupta.

- Marea Neagra trebuie privita ca un centru de greutate strategic, a afirmat ministrul roman al Apararii, Angel Tilvar, joi, la Conferinta privind securitatea regiunii Marii Negre, care are loc la Bucuresti, sub egida Platformei Internationale Crimeea, informeaza Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a mers, sambata, la Monumentul Martirilor si Marea Moschee din Abu Dhabi, in prima zi a vizitei oficiale pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, scrie Hotnews . Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului roman a depus o coroana la ansamblul Memorialului…

- Președina Maia Sandu a participat la evenimentul de comemorare a eroilor cazuți in conflictul armat de la Nistru. „Nimeni dintre noi nu și-a dorit acel razboi. El a venit peste noi ca o napasta, ca un nor de furtuna. Nu ni l-am dorit atunci și nu ne dorim razboi nici acum. Suntem un popor pașnic, construim…