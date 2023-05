Iohannis: Nu se face rotativa Guvernului în timpul grevei profesorilor Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, aflat in județul Sibiu, ca rotativa guvernamentala se va realiza dupa ce se rezolva greva profesorilor. „Fiind azi joi si greva neincheiata, vom vedea daca reusim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile, dar nu asta e important daca acum imediat, sau daca peste o saptamana-doua se face rotatia. Important este sa avem stabilitatea guvernarii”, a zis Iohannis. Acesta a adaugat ca demisia premierului ar trebui sa apara „in mod normal, maine, daca greva se finalizeaza”. „Nu cred ca se va face rotatia in timpul unor negocieri, e destul de complicat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi la Sibiu, ca procedurile pentru rotativa guvernamentala ar trebui sa inceapa in cursul zilei de vineri, dar doar daca se incheie greva din Educatie. „Nu cred ca se va face rotatia in timpul unor negocieri”, a adaugat seful statului. „Eu nu am de gand sa ma…

- Klaus Iohannis a anunțat, joi dupa-amiaza, de la Sibiu, ca rotativa guvernamentala se va face dupa ce se incheie greva profesorilor. Președintele a fost de dimineața la Sibiu, in vizita oficiala alaturi de președintele Germaniei, pe care l-a adus și la Colegiul National Samuel von Brukenthal, unde a…

- Președintele Klaus Iohannis: Nu se face rotativa Guvernului in timpul grevei profesorilor Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Sibiu, ca rocada guvernamentala ar putea fi amanata, in cazul in care nu se ajunge la o ințelegere cu sindicatele din invațamant, aflate in greva. „Fiind azi joi și…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Sibiu, ca procedurile pentru rotativa guvernamentala vor incepe vineri. Dar numai daca se incheie greva profesorilor. „Nu cred ca se va face rotatia in timpul unor negocieri”, a completat presedintele, conform News.ro. Presedintele a fost intrebat daca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi la SIbiu, ca procedurile pentru rotativa guvernamentala ar trebui sa inceapa in cursul zilei de vineri, dar doar daca se incheie greva din Educatie. „Nu cred ca se va face rotatia in timpul unor negocieri”, a adaugat seful statului. „Eu nu am de gand sa ma…

- "Fiind azi joi și greva inca neincheiata, vom vedea daca reușim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile. Nu e important daca maine sau peste o saptamana – doua se face rocada. Important e sa avem o procedura clara, sa avem stabilitate. (...) Maine ar trebui sa inceapa procedura, asta daca maine…

- "Fiind azi joi și greva inca neincheiata, vom vedea daca reușim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile. Nu e important daca maine sau peste o saptamana – doua se face rocada. Important e sa avem o procedura clara, sa avem stabilitate. (...) Maine ar trebui sa inceapa procedura, asta daca maine…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, aflat in județul Sibiu, ca rotativa guvernamentala se va realiza dupa ce se rezolva greva profesorilor.„Fiind azi joi si greva neincheiata, vom vedea daca reusim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile, dar nu asta e important daca acum imediat,…