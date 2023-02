Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Dezrobirii Romilor, prezentat de catre Sergiu Nistor, Consilier Prezidential - Departamentul Cultura, Culte si Minoritati Nationale in cadrul evenimentului „Romi pentru Romania”, in care arata ca este ”un prilej de…

- Klaus Iohannis, a transmis vineri, 17 februarie 2023, un mesaj in cadrul ceremoniei de deschidere a Programului Cultural Timisoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Mesajul a fost prezentat de catre Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial – Departamentul Cultura, Culte si Minoritați Naționale. Citește…

- Remarcabil om politic, jurist și profesor al secolului trecut, care a susținut impetuos ideea de unitate. S-a implicat activ in lupta pentru pregatirea Marii Uniri in anii grei ai Primului Razboi Mondial. Daca astazi s-ar mai naște o data, ne-ar invața dragostea de țara. Fara iubirea de țara, de neam,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, despre scenariul unei candidaturi la prezidentiale in Romania a Maiei Sandu, ca este unul dintre sustinatorii unificarii Romaniei Mari, dar „una e ceea ce ne dorim si alta e realitatea”. „Vreau sa va reamintesc ca si in 2024 sunt alegeri si pentru functia…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat, joi, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, ca ii incurajeaza pe noii membri sa ia atitudine de fiecare data cand independenta justitiei este pusa in pericol prin incercari de imixtiuni politice. Șeful statului susține ca societatea si sistemul…

- Originar din Grecia, doctorul Aristide Serfioti s-a stabilit in Galati in anul 1853. A fost principalul initiator al construirii in Galati a Spitalului „Elisabeta Doamna – Caritatea galateana”, dedicat initial ranitilor din Razboiul de Independenta

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 18 decembrie 2022, un mesaj cu prilejul Sarbatorii Hanuka. Mesajul a fost prezentat de catre Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial - Departamentul Cultura, Culte si Minoritați Naționale, la Templul Coral din Bucuresti.

