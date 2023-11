Stiri pe aceeasi tema

- Belgia, Italia si Romania au format un consortiu cu firma americana Westinghouse Electric pentru a dezvolta reactoarele nucleare mici, au anuntat miercuri partenerii consortiului intr-un comunicat.

- Un nou proiect privind reactoare nucleare mici ar putea fi dezvoltat in Romania, insa de data aceasta sunt implicate mai multe companii europene. Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca a incheiat in Belgia un Memorandum de ințelegere privind tehnologia reactoarelor nucleare cu neutroni rapizi…

- Un Memorandum de Intelegere pentru dezvoltarea reactorilor mici si modulari rapizi, raciti cu plumb (SMR-LFR), a fost semnat, miercuri, dupa intrevederea pe care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut-o cu Alexander De Croo, prim-ministrul Regatului Belgiei. ‘In domeniul energiei, ma bucur ca…

- Summitul extraordinar a fost convocat de președintele Consiliului European, Charles Michel, cu scopul de a cristaliza la nivel UE o viziune clara și unitara privind liniile de acțiune in acest cadru complex, conflictul avand consecințe inclusiv pentru Uniunea Europeana și cetațenii europeni.Liderii…

- Romania și Portugalia vor coopera in cadrul unui Grup de Lucru in domeniul energiei, dupa ce luni, la Lisabona s-a semnat Memorandumul de Ințelegere intre Ministerul Mediului și al Acțiunii Climatice din Republica Portugheza și Ministerul Energiei din Romania, in prezența președintelui Klaus Iohannis…

- O explozie puternica a avut loc sambata seara la o stație GPL din Crevedia, județul Dambovița. APrimele informații arata ca sunt peste 40 de victime, iar una dintre ele a decedat. Deflagrația a afectat și cateva case din apropierea stației GPL (gaz petrolier lichefiat). Avand in vedere numarul mare…

- Un Memorandum de Ințelegere in domeniul prevenirii și combaterii corupției a fost semnat de catre directorul CNA Iulian Rusu și șeful Biroului de Stat de Investigații al Ucrainei, Oleksii Sukhachov. Scopul Memorandumului de Ințelegere este de a asigura o cooperare strinsa intre cele doua instituții,…

