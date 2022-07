Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, intr-o conferința de presa la Cotroceni, intrebat daca ar renunța la mandatul de șef al statului in cazul in care i s-ar propune sa conduca NATO, ca ar „evalua foarte serios” o asemenea propunere. Șeful statului a raspuns, in contextul in care se vorbește ca Iohannis e luat in calcul pentru funcția de secretar general NATO și ca schimbarea ar interveni pana sa-și termine Iohannis mandatul: „Daca mi s-ar face o astfel de propunere, as evalua-o foarte serios si as face o declaratie publica”, a afirmat Iohannis.