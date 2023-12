Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, intr-un mesaj cu ocazia Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii , ca Dosarul Revolutiei nu are inca un deznodamant, iar acest lucru impiedica „deplina reconciliere cu trecutul dureros”. „Din pacate, Dosarul Revolutiei nu are inca un deznodamant,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 22 decembrie 2023, un mesaj cu prilejul Zilei Victoriei Revoluției Romane și a Libertații.„Revoluția din Decembrie 1989 reprezinta momentul in care aspirația de zeci de ani a romanilor pentru libertate a reușit sa doboare comunismul, dezvaluindu-i…

- „Revoluția din Decembrie 1989 reprezinta momentul in care aspirația de zeci de ani a romanilor pentru libertate a reușit sa doboare comunismul, dezvaluindu-i barbaria in fața intregii lumi.Regimul comunist a insemnat frica, infometare, deziluzie, cenzura, dispreț total pentru viața și demnitate, minciuna…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, cu ocazia Zilei Victoriei Revoluției Romane și a Libertații, ca „ororile comunismului nu trebuie sa fie date uitarii odata cu trecerea timpului”, adaugand ca „sunt necesare eforturi constante la nivelul autoritaților, al societații civile și…

- Aplicațiile mobile au devenit o componenta esențiala a vieții cotidiene și ne influențeaza aproape fiecare aspect al existenței noastre. De la modul in care comunicam, pana la felul in care lucram, ne relaxam și ne educam, aplicațiile mobile au transformat radical lumea in care traim.Unul dintre…

- Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro, aproape 50% intre romani cred ca regimul comunist a insemnat un lucru bun pentru Romania, procentul fiind mai mare decat in urma cu 10 ani In opinia a 48.1% dintre romani, regimul comunist a insemnat un lucru bun pentru Romania (fata de 45.5%…

- Curtea de Apel București a dat unda verde judecarii Dosarului Revoluției, in care fostul președinte Ion Iliescu este inculpat pentru savarșirea infracțiunilor contra umanitații. Acesta este un nou pas in dosarul care cerceteaza uciderea a mii de oameni la Revoluția anti-comunista din 1989.

- Provocarile și tristețea sunt lucruri cu care orice persoana trebuie sa se confrunte in aceasta viața, dar modul in care se reacționeaza la ele difera de la unii la alții. Atunci cand se intrezarește o dezamagire, totul pare sa mearga prost. Daca mulți dintre cei care au parte de astfel de experiențe…