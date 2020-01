Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis sustine proiectul lansat de Ministerul Sanatatii in dezbatere publica, prin care se permite accesul la programele nationale de sanatate si pentru spitalele private. Libertatea a relatat ca modificarea unui alineat din legea sanatații, prin ordonanța de guvern, liberalizeaza…

- „Serviciile medicale trebuie asigurate de stat, toate, dar in Romania avem și un sistem privat care funcționeaza la parametri buni. Pentru ca funcționeaza la parametri buni, e corect ca si sistemul privat sa intre in colaborare cu sistemul de stat. (...) Am vazut acea abordare pesedista, mi se pare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca trebuie luata in serios epidemia de coronavirus din China, el precizand ca "pare un virus foarte agresiv", iar Romania trebuie sa se pregateasca. "Astazi o avut loc o discuție interminsteriala, aștept sa aflu concluziile. Trebuie…

- Trimisul special al AGERPRES, Loredana Ciobanu, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti ca acorda foarte multa atentie situatiei din Irak si ca se afla in contact permanent cu ministrii romani de Externe si al Apararii pe acest subiect. Aflat la Munchen, Iohannis a opinat…

- Cand 140 de medici rezidenti se lupta sa invete meserie de la un singur coordonator, multi dintre ei nu retin nimic. Este realitatea din spitalele universitare romanesti recunoscuta azi de Ministerul Sanatatii. O ordonanta de guvern va schimba lucrurile. Medicii tineri se vor putea specializa si in…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca Guvernul pregateste o Lege a pensiilor care sa introduca sistemul contributivitatii, informeaza Mediafax . Insa Legea in vigoare va fi respectata, astfel ca pensiile vor creste de la 1 ianuarie 2020. Raluca Turcan: „Pregatim o Lege a pensiilor care sa introduca…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Gheorghe Borcean, a declarat joi ca este o chestiune de timp pana cand serviciile medicale private vor lua amploare in Romania si vor aduce "acel plus de investitie de bani si de calitate" in sistemul de sanatate romanesc. "Apreciem o idee constructiva…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat rezultatul exit-poll al alegerilor prezidentiale, care il dau castigator detasat in primul tur. "Acest lucru pentru Romania inseamna un pas enorm inainte! Sigur, rezultatele oficiale vor veni maine, insa datele de exit-poll arata ca milioane de romani…