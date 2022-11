Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut in aceasta seara o intrevedere foarte buna cu Președintele Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Franța este un susținator al aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen, iar in discuția noastra i-am mulțumit Președintelui Macron pentru sprijinul sau puternic. Romania este pregatita sa adere,…

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen va fi benefica Romaniei și ar putea aduce un plus de 0,5 puncte procentuale la creșterea economica, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor. „Intrarea in Schengen ar putea insemna un beneficiu major pentru economia romaneasca. Dupa calculele mele, ar aduce…

- Tallisker e cantareața din Franța ale carei melodii se aud la mai multe radiouri din Romania. O singura data a ajuns aici și și-a format deja o parere despre romani. Intr-un interviu pentru Libertatea, artista a povestit despre cariera ei in muzica, dar și ca iși dorește sa revina la noi, sa locuiasca…