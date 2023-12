Stiri pe aceeasi tema

- ”Sunt foarte bucuros ca Romania se alatura astazi Aliantei Solare Internationale. Acest lucru arata angajamentul ferm al Romaniei de a deveni o tara neutra din punct de vedere al emisiilor de carbon si prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Aceasta decizie importanta va creste securitatea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, duminica, dupa ce Romania a intrat in Alianta Solara Internationala, ca țara noastra iși propune ca in urmatorii 7 ani sa instaleze o capacitate de energie solara de peste 8 Gigawati, reprezentand 24% din consumul final brut de energie electrica din surse regenerabile,…

- Klaus Iohannis a susținut duminica, 3 decembrie 2023, o alocuțiune in cadrul evenimentului care a marcat intrarea Romaniei in Alianța Solara Internaționala, la Dubai, Emiratele Arabe Unite.Șeful statului a afirmat, la evenimentul in cadrul caruia Romania a aderat la Alianta Solara Internationala, ca…

- Securitatea energetica a Romaniei va creste prin faptul ca tara noastra s-a alaturat, duminica, Aliantei Solare Internationale, a declarat presedintele Klaus Iohannis. Iohannis a afirmat, la evenimentul in cadrul caruia Romania a aderat la Alianta Solara Internationala, ca aceasta arata angajamentul…

- Romania a intrat in Alianta Solara Internationala. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca „acest lucru arata angajamentul ferm al Romaniei de a deveni o țara neutra din punctul de vedere al emisiilor de carbon”. Șeful statului a mai explicat ca „Romania urmarește sa iși extinda capacitatea de producere…

- Un numar de douazeci de tari, printre care Statele Unite, Franta si Emiratele Arabe Unite, au cerut sambata, intr-o declaratie comuna la COP28, triplarea capacitatii de energie nucleara in lume pana in 2050, comparativ cu 2020, pentru a reduce dependenta de carbune si gaz, principala problema a acestei…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a lansat cea de-a sasea editie a Sondajului sau cu privire la clima. Desfasurat din anul 2018, sondajul BEI cu privire la clima ofera informatii privind opiniile legate de schimbarile climatice ale oamenilor din marile economii din intreaga lume, cu peste 30 000 de…

- Peste 60 de țari susțin un acord inițiat de Uniunea Europeana, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite privind triplarea energiei regenerabile și renunțarea la carbune pana la finalul acestui deceniu, potrivit unor surse Reuters. UE, SUA și Emiratele Arabe Unite cauta sprijin pentru acest acord inainte…