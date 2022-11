Stiri pe aceeasi tema

- Romania sprijina Republica Moldova in privinta problemelor privind energia electrica, iar interconectarile directe dintre cele doua tari trebuie imbunatatite, deoarece sunt insuficiente. Declarația a fost facuta de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, transmite Agerpres.

- Romania este dispusa sa ajute Republica Moldova cu energie electrica, insa lipsa inteconectarilor directe este o problema reala in acest moment, afirma președintele Klaus Iohannis, in condițiile in care Republica Moldova este afectata de atacurile rusești

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat, joi, la Vilnius ca Romania sprijina Republica Moldova in contextul atacurilor rusesti de miercuri care au afectat si a limentarea cu energie electrica in Moldova, și va continua sa faca acest lucru și in viitor, insa interconectarile directe dintre…

- Capitala Chișinau și mai multe raioane din Republica Moldova sunt afectate de o noua pana masiva de curent, dupa bombardamentele de la Kiev. Potrivit vicepremierului Andrei Spinu, motivul ar fi bombardamentele din Ucraina. ”Dragi cetațeni, azi avem repetarea situație din 15 Noiembrie. Urmare a bombardamentului…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Consilierul prezidențial Ligia Deca, cea care a coordonat strategia „Romania educata” a președintelui Klaus Iohannis, este propunerea PNL pentru fotoliul de ministru al Educației, așa cum Sursa Zilei arata inca de la momentul demisiei lui Sorin Cimpeanu. Știre in curs de actualizare. The post Consiliera…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, vineri, decizia Comisiei Europene de a pune la dispoziția Romaniei o schema de ajutor de patru miliarde de euro pentru firmele a caror activitate este afectata de razboiul din Ucraina. El a anunțat ca antreprenorii se pot inscrie de saptamana viitoare pe platforma…