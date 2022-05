Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni pe Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina, parteneriatul bilateral dintre cele doua țari, dar și despre susținerea Republicii Moldova. „Am reconfirmat sprijinul deplin pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la cel de-al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei anuntat de presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, printre care se numara interzicerea importului de petrol rusesc in alte state, ca Romania sprijina aceasta propunere, iar Guvernul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi miercuri, 4 mai 2022, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Republicii Federale Germania, Frank Walter Steinmeier, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in tara noastra, la invitatia Presedintelui Romaniei.Vizita Presedintelui Republicii…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, 3 martie, ca „trebuie sa trecem spre independența energetica prin investiții in regenerabile și in sectorul nuclear civil”, in contextul in care s-a intrat in a opta zi a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va intalni joi, de la ora 10.00, cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru a discuta despre situația din Ucraina și despre sprijinul Europei pentru refugiații din Ucraina. Potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențiala, Ursula…

- Dupa ce Rusia a invadat Ucraina, in dimineața zilei de 24 februarie, președintele Klaus Iohannis a subliniat ca Romania nu va fi atrasa in acest razboi care se desfașoara la granițele țarii noastre. Miruna Butnaru Troncota, conferențiar universitar la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare…

- Deputatul Ludovic Orban considera ca Romania nu are nevoie de gaz rusesc in sezonul cald daca sunt exploatate eficient resursele proprii, o problema fiind in schimb in Germania, unde ar fi afectata industria petrochimica ce asigura milioane de locuri de munca. “Incepe sezonul cald si dependenta de gaz…