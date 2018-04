Stiri pe aceeasi tema

- „Unele dintre aceste modificari sunt necesare, fiindca e nevoie de o oarecare modificare a legislației, punere in acord cu decizii ale CCR și in unele puncte chiar cu legislația europeana. Aceste propuneri sunt bune și cred ca Parlamentul le va prelucra și va introduce aceste chestiuni. Alte propuneri…

- Unele dintre propunerile pentru modificarea Coidurilor penale sunt absolut inacceptabile, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis. El a mai spus ca “este inadmisibil ca unele modificari sa fie facute cu destinatie pentru unele persoane care acum ocupa pozitii de decizie chiar in Parlament”, titreaza…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a negat miercuri, la Pitesti, zvonurile potrivit carora o modificare a Codurilor penale care urmeaza sa fie dezbatuta in Comisia Iordache ar fi „cu dedicatie”

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca Guvernul nu intentioneaza sa adopte Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codurilor penale, acestea urmand a fi discutate in comisia parlamentara speciala. Dragnea a mai precizat ca in ceea ce priveste abuzul in serviciu, exista in prezent „peste zece…

- Paștele vine cu un cadou pentru Dragnea&Co. Atacate inca o data la CCR, legile justiției sunt la un pas sa ajunga pe masa președintelui Klaus Iohannis spre promulgare. In paralel, liderii coaliției PSD-ALDE au fixat pentru oamenii lor din comisia parlamentara speciala un calendar foarte strans …

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca absenta presedintelui Klaus Iohannis de la sedinta Parlamentului dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, este o eroare politica majora, afirmand ca actualul sef de stat „nu a vrut o asumare”. „Mi-e greu sa gasesc o justificare…

- Tudorel Toader, despre demiterea Laurei Codruța Kovesi. Ministrul Justiției a declarat, vineri, ca iși menține declarațiile referitoare la revocarea din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe care le-a facut joi seara. Ministrul Tudorel Toader a spus, totodata, ca „a auzit”…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat din nou, vineri dimineața, așa cum s-a mai intamplat și cu o zi inainte. Platforma nu a mai putut fi accesata, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca demareaza procedura de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție…