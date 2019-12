Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, inaintea intalnirii cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, ca are foarte multe lucruri de transmis acestora, in conditiile in care climatul politic din Romania s-a imbunatatit mult, iar abordarile politicienilor au revenit pe fagasul clar european. "Am intalnirea traditionala cu ambasadorii tarilor din Uniunea Europeana, intalnire organizata de presedintia finlandeza. Este o discutie mai degraba informala, un schimb util de idei si, in conditiile in care in Romania climatul politic s-a schimbat mult, in sensul ca s-a imbunatatit mult,…