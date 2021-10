Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis convoaca consultari cu partidele și formațiunile politice reprezentate in Parlament in vederea desemnarii unui nou premier candidat joi, 21 octombrie 2021, incepand cu ora 11:00, transmite Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis a luat act de faptul ca, in…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, marți seara, la Palatul Cotroceni, anunța Administrația Prezidențiala, dupa ce cabinetul condus de Florin Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura . Moțiunea intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor. Jos Guvernul Citu!” și inițiata…