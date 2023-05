Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul conferintei comune sustinute de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Presedintele Republicii Federale Germania, Frank Walter Steinmeier la Palatul Cotroceni Klaus Iohannis a fost intrebat daca poate fi respectat calendarul din protocol si rocada guvernamentala poate avea loc, cu demisia…

- Premierul Nicolae Ciuca poate demisiona vineri, 26 mai, precum prevede calendarul inițial al rotativei guvernamentale, iar noul guvern poate fi instalat pana marți, 30 mai, in ciuda grevei generale din educație, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis intr-o conferința de presa susținuta la…

- Președintele Romaniei confirma ca a discutat cu liderii PNL despre rocada de la conducerea Guvernului. In plus, le-a cerut sa trateze negocierile cu seriozitate pentru ca stabilitatea in Romania sa poata fi pastrata.

- Calendarul inițial a rotației guvernamentale va fi respectat, spune președintele Klaus Iohannis, adaugand ca „vineri va incepe procedura, iar in varianta optimala ea s-ar putea incheia pe 30 mai”.

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca vineri iși depune mandatul și ca pana luni va decide daca ramane in Executiv dupa rotativa guvernamentala sau va prelua funcția de președinte al Senatului.

- Liberalii nu sunt de acord cu propunerea social-democraților de amanare a rotativei guvernamentale, susțin surse din coaliție pentru Știripesurse.ro.„Se va merge pe respectarea protocolului, Ciuca iși va depune mandatul pe 26 mai”, afirma surse din PNL. Liberalii susțin ca inclusiv șeful statului,…

- Jurnalist cu experiența de 15 ani in domeniul politic, Cristian Andrei a vorbit cu numeroși inalți oficiali ai PNL, pentru ca ințelegerea publicului sa poata merge mai departe de disputa Rareș Bogdan – ministrul Aurescu. Nu e vorba doar de refuzul ministrului Aurescu la apelul lui Rareș Bogdan, in privința…

- Atacul europarlamentarului liberal Rareș Bogdan la adresa ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, nu este deloc intamplator, premeditand o mutare surprinzatoare in echipa cabinetului Ciuca. Scopul atacarii lui Bogdan Aurescu de catre Rareș Bogdan este unul foarte clar, și anume schimbarea ministrului…