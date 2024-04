Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au venit cu mesaje de ultima ora prin care au transmis poziția Romaniei, dupa atacul Iranului asupra Israelului. Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu ficialii au postat mesaje pe rețelele sociale prin care au condamnat ferm atacul cu drone și rachete…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a precizat, intr-un mesaj pe rețeaua X, ca atacul iranian asupra țarii sale a fost oprit, promițand victoria țarii sale, relateaza CNN.„Am interceptat, am reținut. Impreuna vom caștiga”, a transmis Netanyahu in limba ebraica in primul sau mesaj transmis dupa atacul…

- Lumea se afla din nou in mijlocul unui razboi, de data aceasta in Orientul Mijlociu. Iranul a atacat Israelul cu peste 200 de drone și rachete, insa armata israeliana spune ca majoritatea au fost doborate. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta duminica, la cererea Israelului, la o zi…

- Ministrul de Externe al Iranului a cerut luni "comunitatii internationale" sa ofere "un raspuns serios" la atacul Israelului asupra Damascului care a ucis 11 persoane, inclusiv sapte membri ai Gardienilor Revolutiei, transmite AFP. In cadrul unei convorbiri cu omologul sau sirian Faisal Mekdad, seful…