IOHANNIS anunță revoluția în JUSTIȚIE! După alegeri Președintele Klaus Iohannis repune pe tapet subiectul legilor justiției și anunța ca Executivul va veni cu masuri reparatorii, care vor fi votate de noua majoritate parlamentara, rezultata in urma alegerilor. ”Am avut astazi o intalnire de lucru cu premierul Ludovic Orban și ministrul Justiției, Catalin Predoiu, pentru a discuta pe marginea proiectelor reperatorii elaborate de Guvern și menite sa corecteze legile justiției. Am insistat de acum cateva luni pentru a se lucra la Ministerul Justiției in vederea repararii acelor prevederi care s-au dovedit toxice. In ultimii ani ani s-a vorbit mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis repune pe tapet subiectul legilor justiției și anunța ca Executivul va veni cu masuri reparatorii, care vor fi votate de noua majoritate parlamentara, rezultata in urma alegerilor.”Am avut astazi o intalnire de lucru cu premierul Ludovic Orban și ministrul Justiției,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, va anunta, miercuri, modificarile propuse la Legile Justitiei – cea privind statutul judecatorilor si procurorilor, cea privind organizarea judiciara si cea privind Consiliul Superior al Magistraturii. Ministerul Justitiei arata, in 26 august, dupa ce presedintele…

- ”PSD este un partid aflat in delir care vrea sa discuga Romania. Ceea ce s-a intamplat in Comisia de buget-finante, unde PSD are o majoritate conjuncturala, reprezinta o crima impotriva economiei romanesti si risca sa conduca Romania spre incapacitate de plata, spre faliment. Nu putem sta cu mainile…

- ”PSD este un partid aflat in delir care vrea sa discuga Romania. Ceea ce s-a intamplat in Comisia de buget-finante, unde PSD are o majoritate conjuncturala, reprezinta o crima impotriva economiei romanesti si risca sa conduca Romania spre incapacitate de plata, spre faliment. Nu putem sta cu mainile…

- „Ganditi-va ca ne-ar fi prins pandemia, criza economica, seceta, inundatia cu un guvern condus de Dancila si de echipa de analfabeti functional grupati in jurul lui Dancila. Unde ar fi ajuns Romana astazi dac nu luam decizia de a pune mai presus de interesul personal al partidului pe care il conduc…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, o ședința pe tema fondurilor europene, la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan și miniștrii Finanțelor și Fondurilor Europene.Iohannis a declarat, dupa intalnire, ca suma nu va fi folosita…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Fondurilor Europene Marcel Bolos si ministrul de Finante Florin Citu. Tema principala a discutiei vor fi fondurile europene, potrivit…

- Toateinstituțiile au fost mobilizate pentru controale comune in zonelecu cel mai mare risc de transmitere a coronavirusului, a anunțatpremierul Ludovic Orban la finalul ședinței cu prefecții, care aavut loc la Ministerul de Interne. El a facut apel la oameni sarespecte masurile impuse de autoritați…