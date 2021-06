Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a invitat Estonia sa participe la Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta de la Bucuresti. „Romania si Estonia impartasesc viziuni si interese comune la nivelul Uniunii Europene, ceea ce faciliteaza cooperarea stransa dintre noi in raport cu agenda europeana curenta si cu prioritatile Uniunii in perspectiva. Dupa intalnirea de astazi, am convingerea ca vom continua sa sustinem impreuna importanta unei abordari unitare la nivelul Uniunii Europene, in deplina coerenta cu principiile solidaritatii, coeziunii, valorilor fundamentale, inclusiv in dezbaterile…