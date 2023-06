Iohannis, al 1.063-lea bugetar al țării! Cine câștigă mai bine ca el Magistrați, medici, șefi din instituții cheie ale statului roman, șefi de Servicii și cine mai știe ce altfel de salariați caștiga mai bine decat președintele Romaniei. In Romania, exista 1.062 de bugetari care caștiga mai bine decat președintele țarii, releva un document semnat de ministrul Muncii, Marius Budai. Conform acestu document, 61% din totalul celor 1.062 persoane sunt salarizate in cadrul familiei ocupaționale ”Sanatate și Asistența Sociala” și aproximativ 28% in cadrul familiei ocupaționale Justiție și Curtea Constituționala. Budai atrage atenția ca 75-80% din instituțiile publice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

