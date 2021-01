„Se ratifica Acordul de imprumut (Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 500 milioane euro, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat si actualizat prin Scrisoarea de amendament semnata intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Bucuresti, la 31 iulie 2020 si la 26 august 2020, denumit in continuare Acord de imprumut”, arata legea promulgata de catre seful statului. Actul normativ vizeaza cresterea acoperirii asistentei medicale primare pentru…