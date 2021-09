Iohannis a promulgat Legea consumatorului vulnerabil. De când se aplică Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Legea a fost votata in parlament la inceputul lunii, stabilindu-se ca prevederile ei sa se aplice de la 1 noiembrie 2021. Conform inițiativei, se prevede creșterea venitului mediu lunar pana la care se acorda ajutorul de incalzire de la 810 la 1.386 lei/persoana in cazul familiei și de la 1.445 la 2.053 lei in cazul persoanei singure. Totodata, au fost adoptate amendamente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

