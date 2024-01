Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis nu a avut nicio zi de concediu de odihna „in sensul definit de legislația muncii”. Informația a fost confirmata de Administrația Prezidențiala intr-un raspuns oficial. „Astfel, incepand de la depunerea juramantului in funcție, președintele Klaus Iohannis nu s-a aflat in concediu de odihna,…

- Romanii care intra de anul acesta in concediu medical vor fi taxați suplimentar. Mai exact, cei care intra in concediu medical vor plati 10% contribuții la sanatate din indemnizația primita in aceasta perioada. Scutiți sunt doar cei care au nevoie de liber in urma unui accident de munca sau a unei boli…

- Bugetarii se vor bucura in anul 2024 de si mai multe zile libere, pe langa cele deja cunoscute drept libere legale. Asadar, vor fi trei zile libere suplimentare pentru bugetari celor 17 zile de sarbatori legale deja existente anul viitor.Conform hotararii de Guvern nr. 1.307 din 21 decembrie 2023 articolul…

- Pe langa cele 17 zile libere legale pe care romanii le au in 2024, Guvernul va adauga trei minivacanțe, de 1 Mai, de Sfanta Maria și de Craciun. Potrivit proiectului de HG aflat joi pe masa Executivului, se adauga 3 zile libere la cele 18 existente deja, pentru a se face punte cu sarbatori legale. […]…

- Cu finalul anului 2023 apropiindu-se cu pași rapizi, mulți romani așteapta cu nerabdare zilele libere ramase in acest an. O minivacanța binevenita se profileaza in calendarul sarbatorilor, oferind o oportunitate prețioasa de a petrece timpul in familie și de a te relaxa.