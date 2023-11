Stiri pe aceeasi tema

- 500 de deveni au solicitat formularele pentru obținerea ajutorului de incalzire a locuinței. 150 au depus deja documentele necesare! Peste 500 de familii și persoane singure cu venituri mici, din municipiul Deva, au solicitat Direcției de Asistența Sociala Deva formularele pentru…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Cu bucurie va anunțam ca Virgin Radio Breakfast se intoarce pe frecvențele voastre pe data de 4 septembrie, intr-o noua și revigoranta formula. Dupa doi ani de prezența in matinal, Andrei Niculae aduce numeroase surprize in noul sezon, inclusiv o schimbare importanta in componența matinalului. Acum,…

- 24.08.2023 COMUNICAT DE PRESA Marcel Ciolacu: Incurajez autoritatile locale sa acceseze fondurile puse la dispozitie pentru eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica Premierul Marcel Ciolacu a participat, astazi, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finantare…

- Bucatarul Cristian Marius Zaharia, zis Piratul Smith care gatește pe malul Mureșului, in municipiul Arad, a reușit sa iși faca clienții sa rada și mai ales sa cumpere omleta dupa ce a postat un video pe Facebook.