- Relația dintre Ilie Nastase și Ioana Simion pare sa fie din ce in ce mai solida in ultima perioada. Cei doi au avut nenumarate probleme in trecut, dar fostul sportiv s-a decis sa ii faca alesei sale o promisiune majora pentru ca totul sa revina pe un fagaș normal. Ilie Nastase s-a schimbat total pentru…

- Dupa ce au fost la un pas de divorț, Ilie Nastase și soția lui, Ioana Simion se ințeleg de minune in acest moment, de parca nici n-au existat certurile intre cei doi. Frumoasa bruneta i-a mai oferit soțului ei inca o șansa. Iata ce declarații a facut soția fostului tenismen!

- Soția celebrului Ilie Nastase ar fi renunțat la divorț, dupa ce era hotarata sa rupa mariajul pentru ca a fost batuta. Se pare ca Ioana Simion a uitat bataia primita. Ilie Nastase a fost primul care a povestit cum a reușit sa o faca pe soția lui, mai tanara cu 30 de ani sa uite de divorț.Banii…

- Ioana Simion, soția lui Ilie Nastase, ar fi trebuit sa fie astazi prezenta la Star matinal e pe val, insa aceasta a marturisit ca au intervenit cateva probleme. Contactat in direct, Ilie Nastase a marturisit ce s-a intamplat cu partenera sa de viața.

- Ioana și Ilie Nastase formeaza in continuare un cuplu, deși au fost la un pas de divorț, dupa ce fostul tenismen a fost acuzat de soție ca a agresat-o. Intr-un final, pare ca lucrurile s-au aranjat, iar Ilie ii face toate poftele soției lui. Mai mult, recent, Simona a fost in vacanța in Turcia, impreuna…

- Georgiana, pe cat este de frumoasa, pe atat este de darnica, ca doar nu degeaba a luat-o Nadir sa ii fie partenera de viața. Bruneta a intors toate privirile in momentul in care a facut o simpla oprire la o benzinarie din oraș pentru a-și alimenta bolidul pretențios. Și ca treaba sa fie facuta cat mai…

- Un barbat din Iași a sarit din mașina in care se afla chiar inainte ca autoturismul sa fie spulberat de un tren ce nu a mai apucat sa opreasca. Individul a uitat insa un lucru, și anume pe soția lui. Femeia a ramas in urma, dar din fericire a reușit sa scape și ea cu viața.