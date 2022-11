Stiri pe aceeasi tema

- „Este foarte clar pentru toti ca acest razboi purtat de Federatia Rusa, acest razboi hibrid se intampla pe teritoriul Republicii Moldova si el a inceput nu de azi si nu de ieri. Razboiul pe care l-a pornit Rusia impotriva Ucrainei a amplificat probleme de tot felul. Ati vorbit despre situatia energetica.…

- Guvernul premierului Natalia Gavrilita s-a reunit miercuri dupa-amiaza, pe intuneric, pentru a face economie de energie electrica in fata unui deficit care afecteaza Republica Moldova din cauza bombardamentelor rusesti asupra infrastructurii energetice din Ucraina, potrivit presei locale, intre care…

- Mirel Radoi, fostul selecționer al echipei naționale, il susține pe Edi Iordanescu, in ciuda faptului ca Romania a incheiat pe ultimul loc grupa de Liga Națiunilor și a retrogradat in Divizia C. Radoi, selecționer in perioada 2019 - 2021, copiaza discursul lui Iordanescu Jr. și afirma ca lipsa de experiența…

- GdS a analizat declaratiile de avere ale tuturor directorilor din Aeroportul Craiova, iar in materialul care urmeaza va dam toate detaliile. Facem mentiunea ca nu am putut compara salariile din Aeroportul Craiova cu cele de la cel mai mare aeroport din tara, Henri Coanda, fiindca acestea din urma nu…

- Un primar din Botosani vrea sa cumpere toate casele abandonate din comuna si apoi sa le dea familiilor tinere cu multi copii. Primarul comunei Draguseni, Eugen Nechita, a spus ca deja a inventariat 16 imobile care sunt nelocuite de mai mult timp si a demarat discutii cu proprietarii pentru a le vinde…

- In aceasta iarna se implinesc 33 de ani de la evenimentele din ’89. Ca participant la Revoluția devenita ulterior „loviluție“ am simțit nazuința oamenilor de atunci la un trai mai bun, la vise noi, la calatorii in afara granițelor… Lucruri total straine pana atunci. Nemaivorbind de tristețea iernilor…

- Ioana Popescu este cunoscuta ca fiind una dintre cele mai incendiare apariții din showbiz-ul din Romania, fiind actrița, scriitoare și fosta jurnalista, cunoscuta și ca „devoratoarea de fotbaliști”. Pentru a susține acest pseudonim, Ioana s-a casatorit cu un fotbalist american, de origine maghiara.