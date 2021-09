Ioana Ene Dogioiu, după decizia CCR: Moțiunea USR PLUS – AUR e moartă! Jurnalista Ioana Ene Dogioiu susține ca prin decizia Curții Constituționale a Romaniei de azi este consființita ”moartea” Moțiunii de cenzura inițiata de alianța dintre USR PLUS și AUR. ”Decizia de azi a CCR nu exista legal, e doar o minuta, va exista legal la publicarea in Mof. Dar ea consfinteste, in unanimitate, faptul ca motiunea USR-PLUS e moarta. Adica are la baza un viciu de procedura, in viziunea CCR. CCR nu putea opri votul pentru ca exista o decizie anterioara care spune ca orice motiune odata pornita trebuie votata. Dar daca trecea si Citu ataca din nou la CCR castiga. Repet,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

