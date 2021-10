Stiri pe aceeasi tema

- Cinci pacienți COVID din Alba au decedat in ultimele 24 de ore. Niciunul nu era vaccinat Au fost inregistrate alte cinci decese ale unor pacienți confirmați COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor oficiale de sambata, 23 octombrie. Numarul total al victimelor pandemiei in județ a ajuns la 820.…

- Astazi este o zi trista in familia lui Andrei Tinu! Politicianul se gandește cu lacrimi in ochi la tatal sau, care l-a parasit la varsta de 17 ani, caci pe data de 21 octombrie trebuia sa iși sarbatoreasca ziua de naștere. Iata confesiunile emoționante pe care le-a facut in direct la Antena Stars despre…

- Pentru familia lui Ion Dichiseanu sunt momente extrem de grele, asta deoarece in urma cu o zi marele actor și-ar fi sarbatorit ziua de naștere. Ioana Dichiseanu, fiica actorului, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook.

- Au trecut aproape 6 luni de la moartea lui Ion Dichiseanu, iar familia marelui actor treverseaza in continuare momente extrem de grele. Simona Florescu, fosta soție a maestrului, povestește ca primește semne din partea acestuia in vis.

- Au trecut cinci luni de zile de cand marele actor Ion Dichiseanu a parasit aceasta lume, lasand un gol imens in sufletele romanilor de pretutindeni. Ioana, fiica regretatului artist, a luat o decizie radicala. Ce va face cantareața in onoarea tatalui sau. Ioana Dichiseanu nu se poate desprinde de hainele…

- In urma cu 5 luni, in luna mai, Ion Dichiseanu se stingea din viața. Vestea morții marelui actor a lasat un gol imens in sufletul fiicei sale, care l-a iubit enorm. Ioana Dichiseanu a marturisit acum ca lucreaza la o carte in memoria tatalui ei, dar și ca se pregatește de parastasul de 6 luni. Ioana…

- O ieseanca si-a stabilit vacanta in strainatate alaturi de copii, fara a lua insa in considerare si opinia fostului sot. Cazul a ajuns in instanta, femeia cerand in regim de urgenta suplinirea acordului parental pentru tatal copiilor. Ionut si Ionela C. s-au casatorit in 2010, avand impreuna doi copii,…

- Se spune adeseori ca lucrurile bune necesita timp – dar, din pacate, cand vine vorba de cautarea unui loc de munca, nu-ți permiți mereu luxul de a aștepta. Fie ca te grabești sa parasești un loc de munca toxic, fie ca ești de prea mult timp in șomaj și simți presiunea financiara, uneori trebuie sa faci…