- Ziua Culturii Naționale va fi sarbatorita la Pecica. In sala festiva a Primariei va fi organizata o seara de muzica și poezie. Membri ai Cenaclului „Lucian Emandi” vor susține o serata literar-muzicala: se va recita din lirica eminesciana, se vor canta piese care conțin versurile marelui poet și va…

- Noua persoane au fost retinute, iar pentru alte doua a fost dispus controlul judiciar pentru 60 de zile, in urma audierilor efectuate de procurorii DIICOT Caras-Severin intr-un dosar care vizeaza fraudarea unor aparate de jocuri de noroc de tipul "slotmachine" din judetele Caras-Severin,Timis, Arad…

- 58 de migranți din Siria, Irak și Iran, ascunși in doua TIR-uri, au fost depistați, duminica, de polițiști cand incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria prin punctele de frontiera Nadlac și Nadlac II, județul Arad, informeaza Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru…

- Ioan Slavici, prozator, dramaturg, memorialist și gazetar roman de marca, s-a nascut la 18 ianuarie 1848 in comuna Șiria, din comitatul Arad, aflat pe atunci in Ungaria. Venit dintr-o familie modesta, mama lui fiind dintr-o familie de carturari, iar tatal cojocar, Slavici a avut un parcurs educațional…

- In primavara acestui an, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad a propus un demers artistic interesant și provocator intitulat „Relații.Reacții.Reflecții”, realizat in parteneriat cu Teatrul German de Stat Timișoara și Teatrul Maghiar „Csiky Gergely” Timișoara, care este inscris in programul Timișoara –…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de vant puternic pentru anumite zone din județul Arad. Sunt vizate localitațile Șiria și Tarnova, alerta pe termen scurt fiind valabila pana la ora 16:30. Se vor semnala intensificari puternice ale vantului care vor…

- ARAD. „Satelitul” echipei Victoria Zabrani este singura echipa neinvinsa dupa 7 etape in ultimul esalon valoric al sportului rege judetean, Liga 6. Reduta Zadareniului a cazut la Siria, echipa care viseaza la accederea intr-un esalon superior.

- Conferința ,,DIMITRIE CANTEMIR, PERSONALITATE ENCICLOPEDICA A CULTURII ȘI LITERATURII ROMANE – UN PRINȚ ROMAN IN EUROPA LUMINILOR”, susținuta de profesoara de limba și literatura romana, de la Colegiul Național ,,Zinca Golescu” Pitești, Eugenia Zgreaban, se va desfașura miercuri, 25 octombrie 2023,…