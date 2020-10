Stiri pe aceeasi tema

- La aproape trei saptamani de la castigarea alegerilor pentru Primaria Tmisoara, Dominic Fritz a fost validat ca primar. Acum el asteapta investirea in functie, data acesteia urmand sa fie stabilita de prefectul Liliana Onet. Primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz a anuntat, pe pagina sa de Facebook,…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat ca a primit al doilea rezultat negativ pentru COVID-19 și iese din izolare."Am facut înca un test de Covid-19 astazi și a ieșit și el negativ. Nici nu am și nu am avut simptome, așa ca pot ieși din auto-izolare", a scris Fritz…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat ca rezultatul testului pentru coronavirus pe care l-a facut in aceasta dimineața este negativ, insa va ramane in izolare pana la un nou test, pe care il va face la sfarșitul saptamanii. Fritz a intrat in izolare și s-a testat pentru COVID dupa ce…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, va intra in izolare. Acesta a facut anunțul pe Facebook, in stilul caracteristic prececesorului sau, Nicolae Robu."Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat distanța, sunt bine. Dar, ca o masura…

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost diagnosticat cu Covid-19. Edilul spune ca se simte slabit și ca joi urmeaza sa mearga la spital. „Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simțit gustul pastei de dinți. Deoarece acestea sunt simptome ale…

- PNL si USR-PLUS vor incheia o alianta administrativa in Timis dupa ce niciuna dintre formatiuni nu a reusit sa obtina majoritate. Pentru a-si promova proiectele, Dominic Fritz are nevoie de voturile liberalilor, iar Alin Nica nu poate conduce Timisul fara sprijinul USR-PLUS.

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Edilul a facut anuntul pe pagina sa Facebook. Primarul spune ca va merge la spital și sfatuiește pe toata lumea sa respecte regulile de prevenire.

- Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, sustine ca pe numaratoarea paralela a PSD are mai multe voturi decat Clotilde Armand (USR). “Breaking news! Dupa terminarea numaratorii paralele, am in plus 200 de voturi fața de Clotilde Armand! Așteptam rezultatele oficiale de la BEC!“, scrie Tudorache pe Facebook.…