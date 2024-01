Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj va intalni joi seara pe CFR Cluj, iar antrenorul Ioan Ovidiu Sabau crede ca jucatorii lui trebuie sa aiba curaj.”Sper sa aratam bine, asta ne dorim, sa avem curaj sa jucam, sa obținem un rezultat bun, dar ce vreau și imi doresc sa vad la jucatori este mai mult curaj in a ține de mine, de a se…

- CFR Cluj a obținut un singur punct aseara, din derby-ul de pe teren propriu cu FCSB, meciul contand pentru a 19-a etapa a SuperLigii incheindu-se cu scorul de 1-1. Dupa remiza cu FCSB, Neluțu Varga a anunțat in direct numele a trei jucatori care o vor parasi pe CFR Cluj dupa derby.„La capitolul plecari,…

- Neluțu Sabau, un nume respectat printre suporterii rapidiști, vine luni ca adversar, cu U Cluj, a explicat care este starea de spirit a „Șepcilor roșii” inaintea descinderii in Grant Rapid - U Cluj se joaca luni, 27 noiembrie, in Giulești, de la ora 20:30, in Capitala, un joc intre doua pretendente…

- Antrenorul ardelenilor, Ioan Ovidiu Sabau, 55 de ani, i-a avertizat și pe jucatori, și pe fani inaintea meciului cu Petrolul. Apoi, a detaliat de ce unii elevi ai sai ar merita convocați pentru dubla cu Israel și cu Elveția, dar nu are așteptari in acest sens Ioan Ovidiu Sabau, 55 de ani, și U Cluj…

- Andrea Mandorlini (63 de ani) a transmis ca atacantul Jefte Betancor (30 de ani) nu mai face parte din proiectul de la CFR Cluj. Jefte Betancor i-a cerut lui Andrea Mandorlini sa ii garanteze un post de titular in atacul lui CFR Cluj. Antrenorul italian nu i-a putut indeplini cerința și a transmis…

- Antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovdiu Sabau (54 de ani), și-a expus punctul de vedere vizavi de inlocuirea care l-a enervat in meciul U Cluj - CFR Cluj (1-1), in etapa a doua din grupa B a Cupei Romaniei pe decarul formației sale, Dan Nistor (35 de ani). Ioan Ovidiu Sabau, 54 de ani, racit cobza la meci,…

- Dan Nistor, mijlocașul ofensiv de la U Cluj, a fost schimbat in minutul 72 al meciului cu U Cluj și s-a suparat pe Ioan Ovidiu Sabau. Nistor contribuise la autogolul celor de la CFR. A central din corner in careu, Kresic a vrut sa respinga, insa a lovit greșit mingea și a trimis-o in plasa. A parasit…

- Antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, a declarat dupa 3-0 la Botoșani ca Dan Nistor și Alex Chipciu nu ar trebui sa lipseasca din planurile naționalei, l-a recomandat și pe Ovidiu Bic U Cluj este una dintre formațiile de forța ale prezentului din Liga 1, una dintre candidatele certe la play-off,…