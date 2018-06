Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Ioan Cupsa a declarat vineri ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ar trebui sa renunte la aceasta functie, pe care oricum nu o exercita, fiind doar "o floare la butoniera".

- Asaltul final-contracronometru la Legile justiției a pornit de luni seara, puțin dupa orele 22,00, cand plenul Camerei Deputaților a votat 327 de modificari la Codul de Procedura Penala (CPP). In doar patru ore. Scurt, fara menajamente, fara consultari, a fost demarata salvarea definitiva a lui Dragnea…

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, deputat PSD de Vrancea Angel Tilvar, s-a intalnit, ieri, cu Pieter Bult, reprezentantul UNICEF in Romania. In cadrul intalnirii de la Palatul Parlamentului s-a discutat despre drepturile copiilor si activitatea UNICEF in Romania, precum…

- OUG nr.18/2018 privind Declaratia unica, de reglementare a impozitului pe venit si contributiilor sociale pentru persoanele care desfasoara activitati economice, a fost adoptata miercuri de Senat. Votul final in acest caz apartine Camerei Deputatilor. Prin Declaratia Unica, se comaseaza sapte declaratii…

- Presedintele comisiei pentru modificarea legilor justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca nu va exista o Ordonanta de Urgenta pentru transpunerea Directivei privind transpunerea prezumtiei de nevinovatie si afirma ca, daca voia, ministrul Justitiei putea da aceasta Ordonanta. Referitor la pragul…

- Igor Dodon considera ca Declaratia pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, adoptata de Parlamentul de la Bucuresti pe 27 martie curent, in cadrul unei sedinte solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, este un act neprietenesc si o declaratie de agresiune a Romaniei fata de…

- Viorica Dancila a propus o singura Ordonanța de Urgența, in ședința Guvernului de joi! Lucrul e demn de semnalat, daca ne gandim ca cu numai o saptamana in urma, Executivul aprobase 6 OUG-uri. De altfel, doar in prima sa ședința de Guvern, Dancila nu a emis nicio OUG, pentru ca nu depusese juramantul. STIRIPESURSE.RO…

- @ Camera Deputaților a adoptat noile reglementari potrivit carora medicii, asistentele, ambulanțierii intra, de la 1 martie, pe grila salariala din 2022 @ Limita la orele suplimentare pentru politiști sau spor de intervenție la jandarmi In ședința Camerei Deputaților din 14 martie 2018, deputatul PSD…