Stiri pe aceeasi tema

- Mereu zambitor și plin de viața, insa de data aceasta trist și abatut. Așa a fost surprins iubitul Andreei Marin, la ceas de seara! Iata cum a fost observat Adrian Brancoveanu de paparazzi Spynews.ro!

- Cand vine vorba de bunul simț, se pare ca pe la Ionel Danciulescu a cam ezitat ”sa ajunga”. Gestul pe care l-a comis in plina strada de fața cu prietenul sau! Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro!

- Fiul lui Teia Sponte trebuie sa se ridice mereu la standardele tatalui sau, așa ca nu rateaza nicio oportunitate de a-și etala opulența. Costa Sponte s-a plimbat pe strazile din Capitala cu noua lui achiziție de lux: un bolid de senzație, „asortat” la perfecție cu ceasul in valoare de sute de mii de…

- Un barbat din Jina, in varsta de 33 de ani, in timp ce conducea un automobil pe raza pe raza localitații Carpiniș, intr-o curba ar fi pierdut controlul asupra mașinii și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 22.20. Potrivit IPJ Alba, in urma testarii…

- Un politist cu state vechi din Capitala s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan chiar sub ochi agentilor de la circulatie care tocmai ii luasera permisul pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.

- Dar ce avem noi aici? Sa fie Max, fiul vitreg al regretatului Andrei Gheorghe, urmatorul „crai” in devenire al showbiz-ului? La doar doua zile de la momentul cand Spynews.ro a publicat imagini exclusive cu apropierile dubioase dintre tanar și Simina, fosta lui What's Up, revenim cu noi imagini, dar…

- Diana Matei și Marian Cleante s-au saturat de izolare și au dat fuga la terase. Cuplul de artiști și-a luat cațiva prieteni și s-a oprit direct la unul dintre cele mai fițe restaurant din Capitala.

- Costin Marculescu va fi inmormantat astazi la cimitirul ”Reinvierea” din Capitala! In scurt timp slujba de inmormantare va incepe, iar paparazzii Spynews.ro au surprins momentul in care crucea și tabloul cu actorul au fost scoase afara din biserica!