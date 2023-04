Stiri pe aceeasi tema

- Hristos a inviat! Creștinii ortodocși sarbatoresc Invierea Domnului. Oamenii au primit Lumina Invierii lui Iisus Hristos, adusa de la Ierusalim, in bisericile din toata țara. Este cea mai mare sarbatoare a creștinatații. Echipa Digi24 va ureaza Paște fericit!

- Invierea Domnului - Sfintele Pasti, care este invierea cu trupul din mormant a Domnului Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, este sarbatorita de Biserica in acest an in ziua de 16 aprilie.

- «Preacuviosi si Preacucernici Parinti, Iubiti frati si surori in Domnul, Invierea Domnului nostru Iisus Hristos este adevarul central al credintei crestine si lumina permanenta a vietii Bisericii. De aceea, Sfintele Pasti sunt sarbatoarea cea mai mare a Ortodoxiei, iar duminica, ziua intai a saptamanii,…

- "Invierea Domnului ne aduce impreuna pentru a ne bucura de triumful credintei asupra mortii si a suferintei. In aceste momente de intensa bucurie spirituala, transmit urari de sanatate, pace si prosperitate tuturor romanilor ortodocsi, greco-catolici, armeni si neoprotestanti, aflati in tara ori in…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, 15 aprilie 2023, un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de credinciosii ortodocsi, greco catolici, armeni si de cultele neoprotestante.Va prezentam in continuare textul mesajului:Invierea Domnului ne aduce impreuna pentru a ne bucura…

- Credincioșii catolici și reformați sarbatoresc Invierea Domnului, iar cei ortodocși celebreaza Intrarea Domnului in Ierusalim, doua dintre cele mai mari sarbatori ale creștinatații. Doua dintre cele mai importante sarbatori, „Intrarea Domnului in Iersusalim” sau „Floriile” și „Invierea Domnului” sunt…

- Șefa statului Maia Sandu a venit, pe 9 aprilie, cu un mesaj de felicitare pentru creștinii care sarbatoresc astazi Paștele. Șefa statului a menționat ca „protestanții și enoriașii Bisericii Apostolice Armene din intreaga lume, dar și din țara noastra, sarbatoresc astazi Invierea Domnului”.

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul Manastirii Palechitului.Sfantul Ilarion cel Nou, egumenul Manastirii Palechitului si a pus viata in slujba Domnului de la o varsta frageda si a petrecut multi ani ca pustnic. Pentru viata…