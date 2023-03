Investitorii elvețieni dezvăluie cum poate crește salariul în scurt timp Romania va beneficia de o creștere economica semnificativa in urmatorii ani daca invațamantul dual și profesional devin o prioritate naționala, in condițiile in care noile campusuri destinate invațamantului dual beneficiaza de o finanțare consistenta prin PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliența. Aceasta este una dintre concluziile evenimentului ”Looking ahead: How local investors shape Romania’s economy in 2023”, organizat astazi in Sibiu. ”Daca ne uitam spre viitor, invațamantul dual și profesional incep sa fie prioritați naționale care se vor concretiza prin investiții consistente.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

