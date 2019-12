Investiţiile străine directe au crescut cu 1,13% în primele 10 luni Investitiile straine directe au crescut in primele 10 luni din 2019 cu 1,13% fata de perioada similara a anului trecut, la 4,822 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei.



"Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,822 miliarde de euro (comparativ cu 4,768 miliarde de euro in perioada ianuarie - octombrie 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 4,205 miliarde de euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 617 milioane euro", se mentioneaza intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analiza: Euro ar putea ajunge la 4,85 lei anul viitor. De ce se depreciaza leul Cursul de schimb euro/leu, unul dintre indicatorii extrem de sensibili ai dinamicii business-ului, ar putea depasi nivelul de 4,81 lei/euro in semestrul I din 2020 si 4,85 lei/euro in a doua parte a anului, arata o analiza…

- Cursul de schimb euro/leu, unul dintre indicatorii extrem de sensibili ai dinamicii business-ului, ar putea depasi nivelul de 4,81 lei/euro in semestrul I din 2020 si 4,85 lei/euro in a doua parte a anului, in ton cu dinamica evolutiei economice interne si a situatiei internationale, releva o analiza…

- Investitiile straine directe au scazut in primele noua luni din 2019 cu circa 6,26% fata de perioada similara a anului trecut, la 4,237 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,237 miliarde de…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat pe primele 9 luni un deficit de 8,1 miliarde euro, comparativ cu 6,79 miliarde euro in perioada ianuarie - septembrie 2018 arata datele publicate miercuri de BNR. Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,23 miliarde euro (comparativ…

- "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3,581 miliarde de euro (comparativ cu 3,482 miliarde de euro in perioada ianuarie - august 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 2,582 miliarde de euro, iar creditele intragrup…

- Fluxul net de investitii straine directe in anul 2018 a inregistrat valoarea de 5,266 miliarde de euro, din care 5,546 miliarde de euro participatii la capitalurile proprii, informeaza Banca Nationala a Romaniei, printr-un comunicat remis, luni, AGERPRES.BNR mentioneaza ca nivelul este…

- "Am convocat astazi a doua sedinta de guvern din aceasta saptamana pentru a adopta proiectele pregatite deja de ministere, avand in vedere ca saptamana viitoare, voi conduce delegatia guvernamentala intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Vrem sa ne asiguram ca lucrurile se deruleaza…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca investitiile straine in tara noastra au ajuns, in primele sapte luni ale anului, la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, inregistrand totodata si o crestere de peste 22 la suta fata de perioada similara a anului trecut.…