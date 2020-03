Investițiile în lecțiile de dezvoltare ale angajaților, sub semnul întrebării. Mai scot bani companiile pentru trainingul personalului? Cum piața muncii este afectata de epidemia de coronavirus, iar cuvintele pe care le auzim in fiecare zi sunt șomaj tehnic și concedieri, nici zona de dezvoltare profesionala a angajaților nu avea cum sa nu se confrunte cu dificultați. Astfel ca tot mai multe companii anunța ca amana pana in vara sau chiar pentru finalul acestui an continuarea acordarii acestor beneficii angajaților, in vreme ce un procent mic dintre firme apeleaza la varianta online. Mai mult, 1 din 10 contracte de training a fost reziliat. Parerile sunt imparțite cand vine vorba despre momentul in care au aparut primele… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

