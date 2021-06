Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile Chinei in Europa au fost semnificativ mai mici anul trecut comparativ cu anii precedenti, arata un studiu publicat miercuri de Rhodium Group si institutul german Merics, transmite DPA, citat de agerpres. Conform acestui studiu, in 2020 investitiile directe din China in Uniunea Europeana…

- Numarul cazurilor COVID-19 a inceput sa creasca statistic atat la nivel mondial, cat si la nivel european, in contextul in care tot mai multe state au renuntat la restrictii, campaniile de vaccinare se desfasoara lent, iar noile tulpini ale SARS-CoV-2 isi fac simtita prezenta. Rusia e pe primul loc…

- Italia a inregistrat duminica 44 de decese asociate maladiei COVID-19, reprezentand cel mai scazut bilant zilnic din ultimele sapte luni si jumatate, in contextul in care aceasta tara isi continua in ritm accelerat campania nationala de vaccinare impotriva noului coronavirus, informeaza AFP. Precedentul…

- Suntem in a treia saptamana consecutiva in care numarul cazurilor de COVID-19 a scazut la nivel global, cu toate ca statistica OMS arata ca numarul cazurilor confirmate este inca mare. Cazurile au scazut la nivel global cu 12% fața de saptamana precedenta. Europa a raportat cel mai puternic declin,…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest este partener asociat intr-un consorțiu coordonat de universitatea din Deusto (Spania) in cadrul proiectului FOODRUS care iși propune sa limiteze pierderile și risipa de alimente la nivel european. In condițiile in care, la nivel european, o treime din totalul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta efortul depus la nivel european pentru dezvoltarea pietelor financiare nebancare, cu ocazia sarbatoririi "Zilei Europei" in data de 9 mai. "In urma cu 71 de ani, o idee a transformat Europa. De atunci, in fiecare an, "Ziua Europei" este un…

- In Israel au fost confirmate doar 38 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, cel mai mic numar din ultimul an. Cifrele arata ca aceasta tara a lasat in urma pandemia, dupa ce si-a vaccinat mai mult de jumatate din populatie, relateaza duminica agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Un reprezentant de prim rang al Agentiei Europene a Medicamentului spune explicit ca exista o legatura intre serul britanic AstraZeneca si cazurile de tromboza. Si toata Europa asteapta maine explicații oficiale ale agenției.