- De la lansarea liniei de creditare Livada Moldovei, peste 280 de proiecte de investiții au beneficiat de fondurile UE, oferite prin intermediul Bancii Europene de Investiții. In prezent, exista un fond de aproximativ 60 de milioane de euro care urmeaza sa fie pus la dispoziția altor beneficiari. Despre…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat duminica, 12 septembrie, ca sunt 9 copii internați pe secțiile ATI-COVID in spitalele din Romania. Șase dintre aceștia sunt la Iași. „Majoritatea au și alte probleme de sanatate, nu poți sa riști sa nu ii pui pe ATI, se pot decompensa in orice secunda”,…

- Consiliul Județean Salaj a incheiat un acord de asociere cu comuna Valcau de Jos in vederea realizarii unor lucrari de intervenție, in regim de urgența, pe DJ 191 G: Crasna (DJ 108G) – Marin – Valcau de jos (DJ 191D), km: 8+740 – 11+615. In lungime de aproape 3 kilometri, tronsonul de drum amintit a…

- Pacientii care au nevoie de investigatii radiologice au acces la aparatura noua, in valoare de 1,5 milioane de lei, cumparata de cea mai mare unitate medicala publica din judet, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, informeaza un comunicat de presa Aparatul este destinat pacientilor internati…

- Dupa o noua Unitate de Urgenta care a costat 32 milioane de lei, Spitalul Clinic Judetean din Oradea se va extinde cu un nou ambulatoriu si o noua sectie de Anestezie-Terapie Intensiva. investitia in valoare de 57 milioane de lei urmand sa fie suportata in proportie de 80% din banii orasului, iar 20%…

- Reprezentantul USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat ca programul de investiții Anghel Saligny nu este o urgența. Moșteanu a mai spus ca urgențe reprezinta desființarea SIIJ și pensiile speciale. Declarațiile au fost facute la RFI, iar Ionuț Moșteanu a spus ca prioritizarea subiectelor in coaliție este…

- Compania Arctic continua sa sprijine comunitatile din care face parte si doneaza produse electrocasnice in valoare de 100.000 de lei Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu", potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES. Donatia face parte dintr-o campanie…

