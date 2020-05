Investitii in turism: LuggageHero atinge obiectivul de finantare in 48 de ore LuggageHero, reteaua internationala de gazduire a bagajelor, surprinde tendintele aratand ca investitiile in companii de turism nu s-au oprit in aceasta perioada incerta a pandemiei de coronavirus.



In doar 48 de ore dupa lansarea campaniei de finantare in regim privat pentru investitorii actuali, la finalul lunii Aprilie, compania daneza si-a atins obiectivul colectand Euro329,000. Campania de crowd-sourcing pe platforma Seedrs este in acest moment suprafinantata la Euro360,000 si va ramane deschisa pana la jumatatea lunii Mai.



Aproximativ 35% din cei peste 450 de investitori…

Sursa articol si foto: business24.ro

