Investitii in pandemie: Doi marketeri in turism deschid un magazin online pentru pasionatii de DIY si creativitate

Investitii in pandemie: Doi marketeri in turism deschid un magazin…

Elvis Floroiu si Dan Dumitru importa si comercializeaza in Romania, pe dego.ro, picturi pe numere, diamond painting, puzzle 3D din lemn si origami 3D, si mizeaza pe dorinta romanilor de a-si dezvolta sau a descoperi latura creativa si relaxarea in pandemie.



Magazinul online dego.ro - the hobby society, o investitie realizata in perioada starii de urgenta, aduce alternative placute pentru petrecerea timpului in casa, indiferent de varsta si aptitudini. Platforma contine zeci de variante de picturi pe numere, picturi 3D sau diamond painting, puzzle-uri 3D din lemn si hartie care se realizeaza…