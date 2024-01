Investiție uriașă la Șărmășag Aproape 40 de milioane de euro va investi o firma privata in construcția unei centrale fotovoltaice la Șarmașag, anunța banca finanțatoare intr-un comunicat de presa. Finanțarea merge catre Comcris Energy SRL, o subsidiara a companiei de productie din surse regenerabile, Enery, cu sediul la Viena. In final, proiectul va creste portofoliul operational existent de energie regenerabila al Enery in Romania, in prezent de 117 MW. Enery este un furnizor de energie electrica verde dedicat furnizarii clientilor sai cu energie verde fiabila si accesibila. Contactat telefonic, primarul comunei Șarmașag,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

