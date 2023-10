Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Vestea a semnat un contract pentru un proiect la frontiera romano-sarba, pentru consolidarea securitații in zonele de frontiera . Ministrul Adrian-Ioan Veștea a participat marți la semnarea contractului de finanțare pentru un proiect care va fi implementat in zona de frontiera romano-sarba.…

- Catalin Gherzan: Proiectul extracției gazelor din platforma Marii Negre ramane un obiectiv de importanța strategica Dupa cum se știe, conducerea OMV a venit in Romania pentru a cere, practic, sa plateasca mai puține taxe statului roman dupa ce noile masuri prevazute de Guvern vor intra in vigoare, dar…

- In perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzau a derulat proiectul ” CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Proiectul a adus impreuna o unitate VET din Romania( Colegiul Economic Regele Mihai I Buzau), un agent…

- Reprezentanti ai Ministerului Sanatatii au efectuat, vineri, un control inopinat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, pentru a verifica o serie de informati aparute in spatiul public in legatura cu posibile fapte de coruptie cu fonduri din PNRR. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul…

- Programul „Educatie prin Sah” a fost aprobat in decembrie 2022, iar primele cursuri au inceput in februarie 2023. Cursul acreditat oferit de Casa Corpului Didactic (CCD) Ialomita in colaborare cu Federatia Romana de Sah isi propune sa formeze gratuit un numar de minimum 800 de cadre didactice pe an…

- Comuna Mireșu Mare va beneficia de peste 1, 93 milioane lei in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, finanțare destinata dotarii unitaților de invațamant din Romania. Proiectul vizeaza modernizarea și dotarea unitaților de invațamant din comunitate avand ca obiectiv general asigurarea…

- Aceasta tendința descendenta s-a manifestat in toate regiunile: București-Ilfov cu o scadere de 1.259 autorizații, Nord-Vest cu 927 mai puțin, Sud-Muntenia cu o scadere de 813, urmate de Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Centru.Analizand luna iunie 2023, s-a observat o eliberare a 3.018 autorizații…

- In plin scandal al 'azilelor groazei', CL Voluntari a aprobat proiectul primarului Florentin Pandele de a construi un centru pentru varstniciConsiliul Local Voluntari a aprobat, miercuri, dupa o sedinta cu scandal, proiectul propus de primarul Florentin Pandele de a construi un centru de zi de asistenta…