1 total views O noua investiție in domeniul sanatații, in județul Valcea, a fost recent finalizata. Vorbim despre contractul semnat in luna septembrie 2023 pentru creșterea siguranței pacienților in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaești , pentru care CJ Valcea a obținut o finanțare in valoare de 2,2 milioane euro. Prin acest proiect, in cele doua locații ale spitalului au fost montate sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala, sisteme de detectare semnalizare și alarmare in cazul depașirii concentrației maxime admise de oxigen, instalații…